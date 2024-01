Le PSG fait sa révolution, Kylian Mbappé valide

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a tout changé ou presque durant le dernier mercato estival, avec le départ de plusieurs stars et l’arrivée de onze renforts, en plus de la nomination de Luis Enrique. Ce dernier n’a pas tardé avant de mettre ses idées en place, et alors que tout n’est pas encore parfait, Kylian Mbappé semble valider le nouveau visage de l’équipe parisienne.

Le PSG a connu l’un des étés les plus agités de son histoire, marqué par le départ de plusieurs joueurs majeurs à l’instar de Neymar et Lionel Messi, mais également l’arrivée de onze renforts. Sur le banc aussi, cela a bougé avec la nomination de Luis Enrique en lieu et place de Christophe Galtier. L’entraîneur espagnol est arrivé avec des idées bien tranchées, nécessitant un temps d’adaptation pour les joueurs comme l’a reconnu Kylian Mbappé mercredi soir.

« Je pense que l’on commence à voir des choses intéressantes »

« C’est normal. Il faut toujours s’améliorer. Le coach est arrivé avec des idées claires mais nombreuses. Le temps d’assimiler tout ça, ça prend du temps aux joueurs. Je pense que l’on commence à voir des choses intéressantes , a indiqué Kylian Mbappé en zone mixte, relayé par CulturePSG. Je ne sais pas ce que ça donne quoi de l’extérieur… (Il attend une réponse des journalistes qui répondent « C’est mieux ») C’est clair, c’est mieux structuré. On le voit au niveau de la structure offensive et des schémas. Quelque chose se dessine. »

