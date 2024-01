Mercato - PSG : Kylian Mbappé se paie un journaliste !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est la véritable attraction médiatique de cette saison au PSG. Star incontestable de l’équipe, le meilleur buteur de l’histoire du club arrive en fin de contrat et son avenir déchaîne les passions. Un journaliste a tenté de faire un rapprochement avec son rôle sous les ordres de Luis Enrique et si cela allait l’inciter à prolonger à Paris. Kylian Mbappé s’est amusé de sa personne. Explications.

Le PSG aura fait le job en première période avant de passer en mode gestion en seconde. Grâce à l’ouverture du score dès la 3ème minute de jeu de Kang-In Lee servi par Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain avait mis une main sur le Trophée des champions dans son arène du Parc des princes avant que Kylian Mbappé mette définitivement fin aux espoirs du Toulouse FC (2-0) juste avant la pause.

«Parce qu’avant je n’étais pas important ? J’ai toujours été important»

Premier trophée de la saison pour le PSG donc. Après cette finale, Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte afin de notamment communiquer le fait qu’il n’avait pas encore pris de décision pour son avenir. Un journaliste a tenté une approche afin d’en savoir plus sur l’avenir du capitaine du Paris Saint-Germain. « Est-ce que cette liberté que le coach t’offre comme il nous le dit à chaque fois en conférence de presse... ». Mbappé le coupe : « C’est quoi le rapport en fait ? Je n’ai pas compris ». Le journaliste en question s’est repris en lâchant : « Est-ce que cette liberté et ce rôle encore plus important que tu as pourrait t’inciter un peu plus à rester au Paris Saint-Germain ? » . De quoi permettre à Kylian Mbappé de mettre les choses au clair. « Parce qu’avant je n’étais pas important ? J’ai toujours été important. Ça ne l’est pas encore plus, je suis dans la continuité et l’évolution d’un joueur. C’est dans la continuité de ce que je suis depuis que je suis arrivé à Paris ».

Mercato - PSG : Surprise, il annonce le départ de Mbappé https://t.co/wYCilvzqbz pic.twitter.com/iePBUJ3zsv — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Relancé sur son avenir, Mbappé esquive et quitte la zone mixte