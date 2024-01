Mercato - OM : Un joueur interpelle le boss pour un retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Konrad de la Fuente, qui cherche à relancer sa carrière après une expérience catastrophique en Grèce et une blessure aux ischio-jambiers, a trouvé refuge à Eibar. Prêté par l'OM jusqu'à la fin de la saison, l'international américain est revenu sur son expérience en deuxième division espagnole et sur un possible retour en France.

Acheté par l'OM en 2021, Konrad de la Fuente n'a jamais réussi à s'imposer en Ligue 1. Ces derniers mois, le joueur a enchaîné les prêts, notamment à l'Olympiakos. L'expérience grecque a tourné au fiasco pour l'international américain, qui a retrouvé, cet été, les pelouses espagnoles. Formé au FC Barcelone, De la Fuente a été prêté à Eibar, en deuxième division, jusqu'à la fin de la saison. Blessé ces dernières semaines, il espère se racheter.

Konrad de la Fuente décrit sa nouvelle vie

« Je voulais vraiment aller quelque part où je pourrais regagner confiance, avoir des minutes de jeu et montrer aux gens les qualités que j’ai toujours après une longue année compliquée. La vie ici est vraiment calme. C’est vraiment différent de ce que j’ai d’habitude à Barcelone et à Marseille. J’aime beaucoup cette ville (…) Malheureusement quand je suis arrivé au club, je me suis blessé. J’ai commencé à m’entraîner avec l’équipe il y a un mois. J’espère que bientôt je serais prêt à jouer » a confié Konrad de la Fuente lors d'un entretien accordé aux Réservistes.

« J’aimerais retourner à Marseille »