Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Konrad de la Fuente, Pablo Longoria a eu tout faux

Publié le 1 novembre 2022 à 06h00

Thibault Morlain

A l’été 2021, Pablo Longoria allait piocher chez les pépites du FC Barcelone. Réussissant à récupérer Konrad de la Fuente, le président de l’OM réalisait là un très joli coup. Le fait est qu’un peu plus d’un an plus tard, ce pari est loin d’avoir fonctionné. Pourtant, Longoria fondait de grands espoirs sur l’Américain.

Ce n’est pas un secret, La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, est l’un des meilleurs en Europe regorgeant de grands talents. L’exemple le plus récent est bien évidemment Gavi. C’est là-bas qu’à l’été 2021, Pablo Longoria a réalisé, sur le papier, un joli coup. En effet, profitant de ses connexions à Barcelone, le président de l’OM s’est offert Konrad de la Fuente, présenté alors comme l’un des joueurs les plus prometteurs de La Masia.

Mercato - OM : Du très lourd attend Tudor, son avenir déjà remis en question ? https://t.co/NjxNqjrYDM pic.twitter.com/h2Lpe2EBcE — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Déjà de retour à l’OM ?

Arrivé à l’OM, Konrad de la Fuente n’a toutefois jamais réussi à convaincre. Malgré ses qualités de percussions et de dribbles, l’Américain a déçu sur la Canebière. D’ailleurs, lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria l’a envoyé en prêt à l’Olympiakos, mais voilà que cela tourne également au fiasco puisque De la Fuente pourrait revenir à l’OM dès le prochain mercato hivernal, quittant ainsi la Grèce après seulement 6 mois.

« Il est prêt pour le jeu des adultes »