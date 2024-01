Le PSG réagit pour son nouveau calvaire

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été au PSG en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar s’est blessé ce mercredi soir lors de la victoire des siens face à Toulouse (2-0) lors du Trophée des Champions. Touché à la cheville, le Slovaque pourrait être forfait jusqu’à la fin de saison selon RMC Sport. Mais en interne, le club parisien se veut prudent face à cette affirmation.

Malgré un premier titre acquis au PSG, Luis Enrique a subi un coup dur ce mercredi soir. Car si le club parisien a remporté le Trophée des Champions aux dépens de Toulouse (2-0), le technicien espagnol a perdu l’un de ses joueurs importants en la personne de Milan Skriniar. Touché à la cheville suite à un contact avec un attaquant du TFC, le Slovaque a rapidement mis le ballon en touche. Immédiatement remplacé par le jeune Lucas Beraldo (71ème minute), le joueur de 28 ans ne semblait pas souffrir d’une grande blessure. Pourtant, Luis Enrique se montrait d’ores et déjà pessimiste quant à la gravité de cette dernière pour Milan Skriniar.

Fin de saison pour Milan Skriniar ?

« Je ne crois pas que ce soit une blessure légère, avait confié l’entraîneur espagnol. On attend les examens, mais je suis presque sûr qu’il ne pourra pas jouer les prochains matchs » , déclarait ainsi l’entraîneur du PSG. Ce jeudi midi, RMC Sport annonçait la mauvaise nouvelle : Milan Skriniar devrait très certainement passé par une opération, et pourrait même ne plus rejouer de la saison. D’après l’Équipe , le défenseur du PSG sera absent pour les rencontres de Ligue des Champions face à la Real Sociedad (14 février et 5 mars prochain). Selon le quotidien sportif, aucune fracture n’a été décelée pour la cheville de Milan Skriniar, mais les examens réalisés ont rapidement inquiété le staff médical du PSG.

Le PSG ne confirme pas encore l’indisponibilité de Skriniar