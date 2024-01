PSG : Mbappé en colère à cause d'un coéquipier ! (vidéo)

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a remporté le Trophée des Champions face au Toulouse FC au Parc des Princes. Malgré tout, Kylian Mbappé s'est agacé après la rencontre, et ce, parce que Marquinhos s'est présenté en interview d'après-match avec la coupe. Kylian Mbappé voulant l'utiliser pour célébrer le sacre du PSG avec ses coéquipiers.

Vainqueur de la Ligue 1 la saison dernière, le PSG a remporté le Trophée des Champions ce mercredi soir face au Toulouse FC, qui a remporté la Coupe de France 2023. Grâce à Kang-In Lee et Kylian Mbappé, buteurs, le club de la capitale s'est imposé 2-0 au Parc des Princes.

Mbappé s'agace à cause de Marquinhos

Malgré le sacre du PSG, Kylian Mbappé s'est emporté après la rencontre. En effet, le numéro 7 parisien n'a pas apprécié que Marquinhos, son capitaine, aille se présenter en interview d'après-match avec la coupe.

Mbappe qui va prendre la coupe à Marqui avant son itw sur prime 😭💀 pic.twitter.com/DJvxymv3uq — Manu. (@theLyvr_) January 3, 2024

Marquinhos a embarqué la coupe en interview d'après-match

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir Kylian Mbappé récupérer le trophée et effectuer de grands gestes d'humeur, et ce, avant de célébrer la victoire du PSG avec ses coéquipiers.