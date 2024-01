PSG : Luis Enrique confirme un gros coup dur

Benjamin Labrousse

Si ce mercredi, le PSG a remporté le premier titre de sa saison en battant Toulouse (2-0) lors du Trophée des Champions, tout n’a pas été positif pour Luis Enrique et son staff. En deuxième période, Milan Skriniar a dû être remplacé en raison d’une douleur à la cheville. Après la rencontre, l’entraîneur parisien ne s’est pas montré rassurant à l’égard du Slovaque.

Le PSG version Luis Enrique remporte un premier titre. Arrivé en juillet dernier sur le banc du PSG, l’entraîneur espagnol a fait face à l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs, et réussit pour le moment à mener le club parisien vers ses objectifs. Ce mercredi soir, l’entraîneur du PSG a glané son premier trophée face à Toulouse à l’occasion du Trophée des Champions. Toutefois, un coup dur est à signaler côté parisien.

PSG : Un «phénomène» est annoncé à Paris ! https://t.co/aZCUGqVYdO pic.twitter.com/wt93ys8zlj — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Blessure à la cheville pour Skriniar

En effet, aux alentours de la 70ème minute, Milan Skriniar demande à ce que le ballon soit sorti du terrain. Et pour cause, le défenseur slovaque se tient la cheville. Victime d’un accrochage avec un attaquant toulousain quelques instants plus tôt, le défenseur est remplacé par Lucas Beraldo, auteur de ses premières minutes avec le PSG. D'ailleurs, Milan Skriniar pourrait être absent lors des prochaines échéances.

« Ça ne semble pas être une blessure légère »