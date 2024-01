PSG : Frayeur pour Warren Zaïre-Emery

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a remporté le Trophée des Champions face au Toulouse FC au Parc des Princes. Toutefois, le club de la capitale retient son souffle concernant Warren Zaïre-Emery. En effet, le crack de 17 ans s'est tenu la cheville droite en fin de match. La cheville victime d'une entorse au mois de novembre.

Ayant remporté la Ligue 1 la saison dernière, le PSG a disputé le Trophée des Champions ce mercredi soir face au Toulouse FC. En effet, le club de la capitale s'est frotté au vainqueur de la Coupe de France 2023 au Parc des Princes. Et les hommes de Luis Enrique l'ont emporté 2-0.

Skriniar est sorti à cause d'une blessure

Malheureusement pour le PSG, il a peut-être perdu deux joueurs lors de cette rencontre. En effet, Milan Skriniar (28 ans) et Warren Zaïre-Emery sont touchés à la cheville. En ce qui concerne la recrue estivale du PSG, elle a dû laisser sa place à Lucas Beraldo à la 71ème minute de jeu, et ce, à la suite d'un choc avec Vincent Sierro. Reste à savoir si la cheville gauche de Milan Skriniar sera remise à temps pour le 32ème de finale de la Coupe de France face à l'US Revel ce dimanche soir.

Une rechute pour Warren Zaïre-Emery ?