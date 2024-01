Mercato - PSG : Mbappé a choqué le Real Madrid

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, le PSG s’est imposé face à Toulouse (2-0) lors du trophée des Champions. Présent en zone mixte après la rencontre, Kylian Mbappé a évoqué son avenir. S’il a indiqué n’avoir pris aucune décision, l’attaquant français aurait froissé le Real Madrid à en croire certains médias espagnols. D’ailleurs, le club madrilène n'aurait pas forcément besoin d'une arrivée de Mbappé. Explications.

Depuis le 1er janvier, l’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, la star parisienne est de nouveau convoitée par le Real Madrid qui espère pouvoir l’attirer sans dépenser la moindre indemnité de transfert. Au sortir de la victoire du PSG face à Toulouse ce mercredi lors du Trophée des Champions (2-0), Kylian Mbappé avait publiquement évoqué son avenir.

PSG : Après les tensions, Mbappé se lâche sur Luis Enrique https://t.co/AF2XWjOViI pic.twitter.com/BlPKVzy1z6 — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Mbappé a parlé de son avenir

Présent en zone mixte, Kylian Mbappé affirmait ne pas avoir encore pris de décision pour sa future destination. En parallèle, le numéro 7 a avoué avoir conclu un accord avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi afin de protéger les intérêts du club parisien en cas de départ. « Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir », assurait le crack de Bondy. Mais du côté du Real Madrid, ces déclarations du capitaine de l’équipe de France ne sont visiblement pas passées…

Le Real Madrid déjà heureux sans Mbappé