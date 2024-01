Mercato - PSG : Une décision est prise pour Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid se prépare pour sa nouvelle et peut-être ultime offensive pour Kylian Mbappé, actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG. Le président Florentino Pérez n’a pas oublié le retournement de situation dont il a été victime en 2022 et prévoit de se montrer ferme avec l’attaquant de 25 ans, excluant l’ouverture de négociations.

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé est désormais officiellement autorisé à discuter et s’engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Il y a donc danger pour le PSG, désireux de prolonger sa star toujours courtisée par le Real Madrid. Les Merengue ont toutefois été refroidis par leur échec en 2022 et veulent rapidement être fixés sur les intentions de Kylian Mbappé pour son avenir, tout en se méfiant de sa parole et en posant leurs conditions.

Une offre ferme et définitive dégainée par le Real Madrid ?

Comme l’explique OK Diario , le Real Madrid prévoit de formuler la meilleure offre qu’il puisse présenter à Kylian Mbappé, sans entrer dans le jeu des négociations. L’attaquant du PSG aura alors la possibilité de l’accepter ou bien de la repousser, sans surenchère par la suite de la Casa Blanca . Au sein du club, la position est en effet précise.

Pas de folie à Madrid