Mercato - PSG : Un indice est lâché pour le futur club de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui concernant son avenir puisqu'il est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Une prolongation de contrat n'est pas à exclure, mais clairement l'option la plus probable semble bien être un départ vers le Real Madrid.

Le feuilleton Mbappé est une nouvelle fois relancé. En effet, alors que son contrat s'achève en juin prochain, Kylian Mbappé est autorisé à négocier avec le club de son choix afin de s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Et pour le journaliste du Parisien Laurent Perrin, la destination de l'attaquant du PSG ne fait plus beaucoup de doute.

Mercato - PSG : Mbappé se fait recaler à l’étranger https://t.co/BvwwkZDx1p pic.twitter.com/NlP0ZRiDEA — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

«Je ne le vois nulle part ailleurs qu'au Real»

« Mbappé peut faire ce qu'il veut, tous les grands clubs sont à genou devant lui. La décision lui appartient. Il veut marquer l'histoire du foot, remporter la Ligue des champions, l'Euro et les Jeux, le Ballon d'or, dans l'ordre qui vous plaira. Il doit choisir le club qui lui permettra d'atteindre ses rêves (... )Je pense que pour démontrer une fois pour toute qu'il est le meilleur du monde, il doit se confronter chaque weekend aux meilleurs. Dire cela le mènerait davantage en Angleterre qu'en Espagne. Personnellement, j'ai envie qu'il mette tout le monde d'accord. Je ne le vois nulle part ailleurs qu'au Real. Mais je dis ça depuis 3 ans, et ça fait trois ans que je me trompe… », lance-t-il dans un chat organisé sur le site du Parisien , avant d'en rajouter une couche.

«Je n'imagine pas du tout Mbappé à Liverpool»