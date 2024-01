Mercato - PSG : Une offre historique dégainée pour Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé est désormais libre de discuter avec le club de son choix en vue du prochain exercice, le Real Madrid apparaît comme la principale menace du PSG dans ce dossier. Et si Florentino Pérez n’a pas l’intention de revivre un long feuilleton comme en 2022, une très belle offre attendrait l’attaquant français.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé va prochainement devoir trancher pour son avenir. Pour l’heure, l’international tricolore de 25 ans n’a pas encore pris sa décision comme il l’a assuré mercredi soir après le Trophée des Champions contre Toulouse (2-0), mais le Real Madrid devrait rapidement se positionner pour en savoir davantage sur ses plans. Le président Florentino Pérez n’a pas oublié l’énorme déconvenue subie en mai 2022, lorsque Mbappé avait finalement apposé sa signature sur un nouveau bail avec le PSG, et souhaiterait être rapidement fixé sur le choix de sa cible.

Mercato - PSG : Le nouveau contrat de Kylian Mbappé dévoilé ? https://t.co/oxAPXzrMnf pic.twitter.com/k8NEzMxUgN — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Une offre historique préparée par le Real Madrid ?

Cette fois-ci, Kylian Mbappé devrait donc avoir du mal à faire patienter le Real Madrid, qui prépare sa proposition avec l'intention d'obtenir une réponse claire. Selon OK Diario , les Merengue prévoient de réaliser la plus grosse opération de l’histoire du club malgré la situation contractuelle de Kylian Mbappé, et donc l'absence d'indemnité de transfert, avec une importante prime à la signature qui devrait être proposée au Français. Le média espagnol évoque une somme à trois chiffres, avec un salaire qui n’a jamais été proposé auparavant à un joueur par le Real Madrid.

D’autres bruits circulent...