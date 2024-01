Mercato - OM : Les mauvaises nouvelles s'enchainent pour cette priorité

Benjamin Labrousse

L’OM a besoin de se renforcer lors de ce mercato hivernal car de nombreux joueurs vont se rendre à la CAN (à partir du 13 janvier prochain). Marseille recherche notamment un milieu de terrain. Alors que l’arrivée de Lucien Agoumé (Inter Milan) a capoté, celle de Nemanja Matic se complique également, comme l’a confirmé l’entraîneur du Stade Rennais ce vendredi.

Ce n’est plus un secret, l’OM va se montrer actif lors de ce mois de janvier. Gennaro Gattuso attend des renforts, et Marseille a besoin de se renforcer au niveau de son entrejeu. Depuis plusieurs jours, les pistes se multiplient à l’OM.

Lucien Agoumé a fait capoter son arrivée à l’OM

Ce jeudi soir, Lucien Agoumé était tout proche de s’engager en faveur du club marseillais en provenance de l’Inter Milan. Mais alors que le prêt avec option d’achat (8M€) du milieu de 21 ans était acté, Agoumé a changé d’avis et a fait capoter l’opération. Un premier coup dur pour l’OM, qui ne devrait pas non plus réussir à attirer Nemanja Matic. Le milieu de terrain serbe souhaite absolument quitter Rennes, et serait dans le viseur de l’OM mais également de l’OL.

