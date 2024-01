PSG : Il est bien parti pour remplacer une figure du projet QSI !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, le PSG a remporté le 12e Trophée des Champions de son histoire en disposant du TFC (2-0) sur la pelouse du Parc des Princes. Une victoire qui permet notamment à Marquinhos d’étoffer un peu plus son palmarès et de se rapprocher d’un record historique qui pourrait tomber au terme de la saison. Explication.

Premier titre de la saison pour le PSG ! Mercredi, les hommes de Luis Enrique ont pris le dessus sur Toulouse (2-0) pour remporter le Trophée des Champions. Une excellente manière d’entamer l’année 2024 en vue des prochaines échéances. La Ligue des champions est toujours dans les esprits tandis que les Parisiens ont forcément dans un coin de leur tête la Coupe de France, un trophée que le PSG n’a plus remporté depuis 2021. Enfin, avec cinq point d’avance sur l’OGC Nice, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont idéalement placés pour devenir champion de France pour la 12e fois. Si le club de la capitale venait à rafler tous les titres nationaux, Marquinhos pourrait entrer dans l’histoire dès cette saison.

Marquinhos en route pour devenir le joueur le plus titré de l’histoire du PSG

Et pour cause, le défenseur brésilien a remporté mercredi son 28e trophée sous le maillot du PSG. Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Roma, Marquinhos totalise 8 titres de Champion de France et autant de Trophées des Champions, en remportant à six reprises la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. C’est presque aussi bien que Marco Verratti, arrivée une année auparavant et qui a mis la main sur deux titres supplémentaires, une Ligue 1 et un Trophée des Champions en 2013. En cas d’année glorieuse pour le PSG, au moins sur la scène nationale, Marquinhos deviendrait alors le joueur le plus titré de l’histoire du club à égalité avec le milieu italien. Et si l’équipe de Luis Enrique venait à décrocher le Graal avec la Ligue des champions, en plus d’un sacre en Ligue 1 et en Coupe de France, Marquinhos prendrait seul la tête de ce prestigieux classement.

Verratti déjà dépassé au nombre de matches joués

En attendant de voir si le PSG brillera dans cette seconde partie de saison, Marquinhos peut déjà se targuer d’avoir chipé la place de Marco Verratti, parti l'été dernier, au nombre de matches disputés sous le maillot rouge et bleu. Dauphin de Jean-Marc Pilorget (435 apparitions) au moment de son départ avec 416 rencontres à son actif au PSG, Verratti a depuis été dépassé par Marquinhos qui a joué son 426e match mercredi. Le record historique de Pilorget est bien parti pour être battu par l’actuel capitaine du PSG avant le terme de la saison.