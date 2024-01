Mercato - PSG : Mbappé a un deal avec le Qatar, un pactole l’attend ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en zone mixte mercredi, Kylian Mbappé a confirmé l’existence d’un accord avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi concernant le gel de certaines primes, permettant au club appartenant au Qatar de s’y retrouver sur un plan financier si sa star décidait de partir libre. Mais si cette dernière prolongeait, un gros chèque l’attendrait.

Alors que sa star est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier, le PSG ne s’inquiète pas pour Kylian Mbappé. Une situation permise par l’accord trouvé entre les deux parties l’été dernier, lorsque le joueur avait été mis à l’écart après son refus de prolonger. « Avec l’accord que j’ai passé avec le président (Nasser Al-Khelaïfi) cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important. On va dire que c’est secondaire », confirmait Mbappé mercredi après la victoire contre Toulouse.



Le PSG s’est protégé

Ainsi, dans l’éventualité d’un départ libre de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG n’aura pas à s’en faire sur un plan financier, l’international français acceptant de faire une croix sur des primes qui avoisineraient les 80M€. Mais s’il décidait de poursuivre sa carrière dans la capitale, Mbappé pourrait alors toucher le jackpot.

Une belle somme attend Mbappé s’il prolonge