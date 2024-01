PSG : Alerte pour Zaïre-Emery, le verdict tombe

Amadou Diawara

Victime d'une entorse de la cheville droite en novembre, Warren Zaïre-Emery semblait souffrir de la même zone ce mercredi soir. En effet, le crack de 17 ans s'est longuement tenu le pied après le coup de sifflet final de PSG-Toulouse. Mais heureusement pour Warren Zaïre-Emery, il n'aurait subi qu'un simple coup.

Ce mercredi soir, le PSG était opposé à Toulouse au Trophée des Champions. Un match qui oppose traditionnellement le dernier champion de Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. Grâce à Kylian Mbappé et Kang-In Lee, tous les deux buteurs, le PSG s'est imposé face au TFC (2-0).

PSG : Catastrophe pour Luis Enrique ? https://t.co/MJS6skMobj pic.twitter.com/8uHFWuDsIk — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Fin de saison pour Skriniar ?

Malgré le sacre au Trophée des Champions, la soirée n'a pas été parfaite pour le PSG. En effet, le club de la capitale a perdu Milan Skriniar. Sorti à cause d'une blessure à la cheville gauche, le défenseur slovaque de 28 ans pourrait être contraint de passer par la case opération d'après RMC Sport . Et à en croire le média français, il est possible que sa saison soit d'ores et déjà terminée.

Un simple coup pour Zaïre-Emery ?