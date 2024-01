PSG : Le chouchou d’Enrique fait mieux que Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur du PSG. Néanmoins, sur cette première partie de saison, c’est Achraf Hakimi qui devrait bénéficier de ce titre honorifique selon Adil Rami, après la nouvelle grosse prestation de l’international marocain pendant le Trophée des champions.

Achraf Hakimi est un élément indéboulonnable du onze de départ de Luis Enrique cette saison. Et pourtant, le PSG va devoir se passer de ses services, et donc de l’ami de Kylian Mbappé, du 13 janvier au 11 février selon le parcours du Maroc pendant la Coupe d’Afrique des nations.

Enrique : «Et pour nous, c’est le joueur idéal»

Le latéral droit marocain est d’ailleurs le joueur idéal comme Luis Enrique en personne le confiait à Prime Video fin novembre. « Hakimi plus mature cette saison ? Il me plaît beaucoup, parce que c’est un joueur offensif qui aime défendre avec agressivité. Et pour nous, c’est le joueur idéal. ».

«Je me demande même si ce n’est pas le meilleur joueur parisien depuis le début de saison»