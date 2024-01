PSG : Surprise, Luis Enrique interpelle Christophe Galtier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi soir, le PSG a remporté le Trophée des Champions en battant Toulouse (2-0) sur la pelouse du Parc des Princes. Luis Enrique décroche ainsi son premier titre en tant qu’entraîneur parisien et s’est montré très classe en conférence de presse en ayant une pensée pour son prédécesseur Christophe Galtier.

Est-ce le premier d’une longue série ? Le PSG et ses supporters le souhaitent forcément. Ce mercredi, Luis Enrique a remporté son premier titre dans la capitale après la victoire contre le TFC (2-0) au Trophée des Champions. Le vainqueur de l’édition 2023 de la Coupe de France n’est pas parvenu à renverser le champion en titre, sacré la saison dernière avec Christophe Galtier aux manettes. L’ancien entraîneur du PSG n’a pas été oublié par Luis Enrique, conscient de son rôle dans ce premier titre.

Mercato - PSG : Mbappé sort du silence et annonce un accord ! https://t.co/VicAaEOL4I pic.twitter.com/5x9KQcjqOB — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

« J’aimerais remercier monsieur Galtier »

« Ma joie n’est pas relative aux titres que je gagne. Gagner des titres, ça dépend du club où tu es. J’aimerais remercier monsieur Galtier, les joueurs présents la saison dernière, grâce à qui j’ai pu disputer ce trophée », a indiqué Luis Enrique en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien .

« J’espère que ça sera le premier trophée d’une longue liste »