PSG : Kylian Mbappé bat un dernier record avant son départ ?

Auteur du second but de la rencontre, Kylian Mbappé a contribué à la victoire du PSG contre Toulouse au Trophée des Champions (2-0). La 234e réalisation de l’attaquant sous le maillot rouge et bleu, et sa 111e sur la pelouse du Parc des Princes, de quoi lui permettre de battre un nouveau record.

Pour son premier match de l’année 2024, le PSG a remporté le Trophée des Champions sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi en battant le TFC (2-0). Lee Kang-In a rapidement ouvert la marque (3e), permettant aux hommes de Luis Enrique d’entamer sereinement la partie, avant le deuxième but inscrit par Kylian Mbappé quelques secondes avant la mi-temps (44e). Un but qui permet à l’international français d’entrer un peu plus dans l’histoire du club.

Mbappé meilleur buteur du PSG au Parc des Princes

Déjà meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 234 buts au compteur après la victoire face à Toulouse, devançant Edinson Cavani (200), Zlatan Ibrahimovic (156), Neymar (118) et Pauleta (109), Kylian Mbappé est devenu mercredi soir le joueur ayant trouvé le plus de fois le chemin des filets au Parc des Princes, dépassant également Edinson Cavani et ses 110 réalisations dans l’enceinte de la Porte d'Auteuil.

111 buts au compteur après le Trophée des Champions

Kylian Mbappé en est donc désormais à 111 buts au Parc des Princes au bout de sept saisons, comme Edinson Cavani. Le numéro 7 du PSG a inscrit sa première réalisation à domicile le 30 septembre 2017 contre les Girondins de Bordeaux (score final 6-2), et 41 autres adversaires ont depuis encaissé au moins un but du crack tricolore comme l’a dévoilé le PSG sur son site internet. Dijon (7 buts marqués), Lille, Metz et Monaco (6 buts), ainsi que Angers, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes et Saint-Etienne (5 buts) sont ses cibles privilégiées. Kylian Mbappé a marqué à 88 reprises en Ligue 1, 18 en Ligue des champions, 3 en Coupe de France, une fois en Coupe de la Ligue et donc de même en Trophée des Champions contre Toulouse. Une série qu’il va désormais pouvoir poursuivre, au moins jusqu’à la fin de la saison alors que son contrat actuel arrive à terme le 30 juin 2024. La suite est néanmoins incertaine, Mbappé indiquant en zone mixte que sa décision n'était pas encore prise pour son avenir.