Mercato - PSG : Mbappé prend la parole et fait une promesse pour son avenir !

Alors que le PSG a remporté son premier trophée de la saison ce mercredi contre Toulouse (2-0), Kylian Mbappé a pris la parole dans la foulée en zone mixte, l’occasion pour lui de se prononcer sur son avenir, lui dont le bail arrive à expiration à l’issue de la saison. Et à en croire l’intéressé, le feuilleton pourrait prendre fin prochainement.

La prise de parole de Kylian Mbappé au sujet de sa situation personnelle était très attendue, et celle-ci a donc eu lieu ce mercredi, à l’issue de la victoire du PSG au Trophée des Champions contre le TFC (2-0). Libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé s’est présenté face aux journalistes en zone mixte et n’a évidemment pas échappé à ce sujet qui risque d’alimenter les rumeurs dans cette première partie d’année 2024. Cependant, l’intéressé assure que le feuilleton pourrait prendre fin rapidement, s’il parvient à se décider assez tôt.

« Si je sais ce que je veux faire, je ne vais pas traîner »

« Le timing, je n’en sais rien , a répondu Kylian Mbappé, relayé par le site CulturePSG. Ça a été fin mai en 2022 parce que je ne savais pas avant. Si je sais ce que je veux faire, je ne vais pas traîner. Ça n’aurait aucun sens. Comme je l’ai dit, le plus important sont les titres. Nous en avons gagné un et nous avons un groupe jeune qui veut gagner des trophées. L’équipe et le groupe se tournent vers ça. Aujourd’hui, personne ne parle de ma situation à l’intérieur du club. Ça n’intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse les gens, c’est que je puisse aider l’équipe à gagner des trophées comme ça a été le cas aujourd’hui. »

« Je n’ai pas encore fait de choix »