PSG : Galtier reçoit un bel hommage

Thibault Morlain

Luis Enrique aura donc attendu quelques mois avant de remporter son premier trophée en tant qu'entraîneur du PSG. Ce mercredi soir, le club de la capitale a battu Toulouse, s'imposant ainsi lors du Trophée des Champions. Un premier trophée donc pour Luis Enrique, qui en a profité pour glisser un mot pour Christophe Galtier.

L'été dernier, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Cela aura alors été fatal à Christophe Galtier. Après seulement un an à la tête du club de la capitale et malgré un titre de champion de France, le technicien natif de Marseille a été remercié et remplacé par Luis Enrique. Désormais, c'est donc l'Espagnol qui est aux commandes du PSG, mais il n'oublie pas pour autant son prédécesseur...



« J’aimerais remercier monsieur Galtier »

Si le PSG a pu disputer le Trophée des Champions, c'est parce qu'il a remporté la Ligue 1 la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier. Luis Enrique n'a alors pas manqué de le rappeller après le sacre du club de la capitale face à Toulouse. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG a ainsi tenu à remercier Galtier : « Quel sentiment prédomine après mon trophée avec le PSG ? Ma joie n’est pas relative aux titres que je gagne. Gagner des titres, ça dépend du club où tu es. J’aimerais remercier monsieur Galtier, les joueurs présents la saison dernière, grâce à qui j’ai pu disputer ce trophée ».

« J’espère que ça sera le premier trophée d’une longue liste »