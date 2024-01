Le PSG perd une star, c’est la panique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Luis Enrique mercredi soir pour le match de Trophée des Champions entre le PSG et Toulouse, Achraf Hakimi s’est ensuite envolé pour la CAN qu’il s’apprête à disputer avec le Maroc. Et son absence pourrait bien se faire ressentir dans les semaines à venir comme le craint Ousmane Dembélé.

Indiscutable depuis son arrivée au PSG à l’été 2021, Achraf Hakimi (25 ans) n’a pas toujours été irréprochable dans le jeu. Mais à un poste où le marché s’avère relativement limité, le latéral droit marocain parvient à tirer son épingle du jeu, et notamment cette saison où il dispose d’une certaine liberté sur le terrain avec Luis Enrique aux manettes. Et l’entraîneur du PSG va devoir composer pour les semaines à venir sans Hakimi, qui vient de rejoindre sa sélection nationale pour disputer la CAN.

« Un joueur important pour nous »

Interrogé au micro de Prime Video mercredi soir, Marquinhos a tenu à souligner toute l’importance d’Achraf Hakimi au PSG : « Avec le talent qu’il a, il peut tout faire. Ça se voit sur le terrain. Maintenant, il a une belle compétition à disputer avec le Maroc. Il voulait y aller en partant de la meilleure manière. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un tel joueur, talentueux. Il crée beaucoup de déséquilibre et de nombreux un contre un sur le côté droit. C’est un joueur important pour nous », indique le capitaine du PSG.

« Il va nous manquer »