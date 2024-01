Ousmane Dembélé annonce du lourd avec le PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a remporté le Trophée des Champions face au Toulouse FC. Arrivé à Paris lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé a remporté son tout premier titre en France. Interrogé sur le sacre du PSG, l'ancien du Stade Rennais s'est totalement enflammé, affirmant qu'il voulait remporter d'autres titres très rapidement.

Après avoir remporté la Ligue 1 la saison dernière, le PSG a disputé le Trophée des Champions contre le Toulouse FC, vainqueur de la Coupe de France 2023. En effet, les deux équipes françaises se sont frottées l'une à l'autre ce mercredi soir au Parc des Princes. Et grâce à des réalisations de Kang-In Lee et de Kylian Mbappé, le PSG l'a emporté face au TFC (2-0). Formé au Stade Rennais, Ousmane Dembélé est parti très tôt au Borussia Dortmund. Ainsi, il n'a pas eu le temps de remporter des titres en France avant son transfert. C'est donc ce mercredi soir qu'il a été sacré pour la première fois dans son pays natal.

«Ça va nous faire du bien pour le reste de la saison»

Interrogé en zone mixte après PSG-TFC, Ousmane Dembélé s'est totalement enflammé pour son premier titre dans l'hexagone. « Il y a eu beaucoup de sérieux de la part du PSG... À l'entraînement, on avait déjà beaucoup de sérieux depuis la reprise. Sur une finale, on veut toujours gagner, et remporter le titre. Je pense que ça va nous faire du bien pour le reste de la saison » , s'est réjoui le numéro 10 de Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche.

«J'espère qu'il va y en avoir d'autres»