Mercato - PSG : Dembélé se prononce sur le dernier transfert

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG ce lundi, Lucas Beraldo a pu effectuer ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Entré en jeu face à Toulouse lors du Trophée des Champions ce mercredi, le Brésilien de 20 ans est apparu très souriant avec ses partenaires. Ousmane Dembélé a d’ailleurs affirmé que l’intégration de Beraldo se passait au mieux.

Le PSG a remporté le 12ème Trophée des Champions de son histoire. Ce mercredi, les partenaires de Kylian Mbappé se sont imposés face à Toulouse (2-0) au Parc des Princes. Une rencontre notamment marquée par les premiers pas de Lucas Beraldo à Paris. Entré en jeu à la 71ème minute afin de remplacer Milan Skriniar touché à la cheville, le Brésilien a chaleureusement été accueilli par le public du PSG.

« Je ne savais pas si j’allais être convoqué ou non »

Après la rencontre, Lucas Beraldo paraissait d’ailleurs enchanté par ses premières minutes avec le PSG : « Je ne savais pas si j’allais être convoqué ou non. Et Dieu m’a donné l’opportunité de jouer et d’avoir un titre dès mon premier match, je ne pense pas qu’il y ait un moyen d’expliquer ce sentiment. Les supporters criaient à chaque fois que je touchais le ballon. Je ne peux que les remercier » .

« Il s’est vite intégré à l’équipe »