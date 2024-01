Coup dur pour le PSG, Luis Enrique prêt à changer ses plans ?

Alexis Brunet

Le PSG fait grise mine en ce début d'année. Le club de la capitale a gagné le Trophée des champions, mais il a aussi perdu Milan Skriniar possiblement pour de longs mois. Le défenseur s'est blessé à la cheville gauche face à Toulouse et il pourrait même se faire opérer. Un vrai coup dur pour Luis Enrique qui pourrait décider de passer à une défense à trois.

Le PSG n'a pas de chance avec les blessures. Le club de la capitale doit déjà faire face aux absences longue durée de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. Le champion de France a donc décidé de passer à l'attaque sur le mercato hivernal et il a mis la main sur le jeune défenseur brésilien, Lucas Beraldo. Ce dernier a d'ailleurs fait ses débuts lors du Trophée des champions face à Toulouse.

Skriniar est sérieusement blessé

Lucas Beraldo a donc connu sa première apparition sous le maillot parisien face à Toulouse, en remplaçant Milan Skriniar. Le Slovaque a dû sortir sur blessure et cela pourrait être grave. L'Équipe parle d'une possible indisponibilité de trois mois pour l'ancien joueur de l'Inter Milan et une opération serait envisagée. Le PSG pourrait donc devoir encore recruter cet hiver pour pallier cette absence ou bien évoluer dans un autre schéma.

Le retour d'une défense à trois ?