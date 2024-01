PSG : Après les tensions, Mbappé se lâche sur Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin d'année 2023, Kylian Mbappé faisait grise mine. Le joueur avait enchaîné cinq matches en position de numéro 9, ce qui l'aurait profondément agacé. Malgré l'attitude de sa star, Luis Enrique l'a une nouvelle fois titularisé en pointe lors du Trophée des champions ce mercredi soir. En zone mixte, Mbappé a mis les choses au clair.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait eu du mal à accepter certaines décisions de Luis Enrique, notamment celle de le positionner à la pointe de l'attaque lors de ses dernières apparitions. Le coach du PSG n'en a cure et a, une nouvelle fois, décidé de l'aligner en pointe lors de la rencontre face à Toulouse ce mercredi (2-0). Un choix payant puisque Mbappé a souvent dézoné et profité pour inscrire son 111ème but au Parc des Princes. En marge de cette rencontre, l'international français était revenu sur l'apport de Luis Enrique.





Mbappé s'adapte au jeu de Luis Enrique

« C’est tout un processus, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach avec une philosophie bien précise. Ça fait maintenant quatre, cinq mois qu’on commence à comprendre ce qu’il demande, comprendre ses réflexes, ce qu’il veut à travers son jeu offensif. C’est des mois à comprendre son jeu, on commence à voir des prémices de quelque chose qui prendra peut-être encore un peu de temps, mais quand ce sera totalement bien, on va rouler » avait-il confié à Prime Vidéo.

« Je pense être un bon joueur »