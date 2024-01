PSG : Le transfert de Neymar déclenche une polémique, il répond

Jean de Teyssière

Le transfert de Neymar en 2017 est au cœur d'une instruction diligentée par l'IGPN qui s'interroge sur un possible trafic d'influence. Un élu macroniste, Hugues Renson aurait aidé le PSG pour faciliter le transfert de Neymar. Une réunion aurait même eu lieu avec Gérald Darmanin, alors ministre de l'Action et des Comptes publics. Jean-Martial Ribes, directeur de la communication du PSG en 2017 fait également partie des mis en examens, même si son avocat réfute toute réunion avec le gouvernement Macron.

Depuis plusieurs semaines, Neymar est au cœur de nombreuses polémiques. Pour celle-ci, il n'y est pour rien. Alors qu'il était un joueur du FC Barcelone, le PSG fait le forcing pour réunir la somme de 222M€ et convaincre le Barça de laisser filer sa pépite brésilienne. Le 3 août 2017, le transfert est officialisé et Neymar restera jusqu'en 2023. Mais ces derniers jours, cette transaction fait l'objet d'une enquête de l'IGPN, à cause d'un potentiel trafic d'influence.

Une réunion avec Darmanin pour Neymar ?

Ce qui est reproché à Jean-Martial Ribes et Hugues Renson, c'est d'avoir eu recours au sommet de l'État français pour faciliter le transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG. La somme de 222M€ étant immense pour un transfert, Ribes avait missionné Renson d'aller voir Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, pour discuter de la faisabilité du transfert. Selon les juges, rapporté par L'Équipe , l'objectif était clair : « obtenir ou faire obtenir d'une autorité ou d'une administration, divers services et décisions favorables, en l'espèce notamment des avantages fiscaux sur l'acquisition d'un joueur de football. »

«Ribes n'a jamais fait partie d'aucune réunion relative au point économique du transfert de Neymar»