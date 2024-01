PSG : Prêt à payer «tellement cher», Mbappé a perdu gros

Thibault Morlain

A 25 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui plus qu’un simple joueur de football. Grâce à ses performances avec le PSG et l’équipe de France, il a atteint une sphère tellement haute que son quotidien s’en retrouve bousculé. Compte tenu de sa célébrité, Mbappé ne peut désormais plus faire forcément ce qu’il veut sans être importuné. Et ça, le joueur du PSG serait visiblement prêt à tout pour le retrouver…

A quoi ressemble le quotidien de Kylian Mbappé ? Si l’attaquant du PSG est bien évidemment occupé par ses obligations quotidiennes avec le club de la capitale, mais forcément, cela empiète sur le reste… Aujourd’hui, Mbappé est une superstar, pas seulement en France, mais également dans le monde. De quoi impacter sur sa vie quotidienne, l’empêchant alors de faire certaines choses.

« Je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses »

Dans un extrait publié de l’émission Envoyé Spécial qui sera diffusée dans quelques jours, Kylian Mbappé a été interrogé sur son quotidien en dehors du fait d’être joueur de football au PSG. Le champion du monde 2018 a alors émis le regret de ne plus pouvoir faire certaines choses simples de la vie : « C’est quand la dernière fois que je suis allé acheter une baguette de pain tout seul à pied ? Je ne sais même plus. Ce sont des choses qui sont tellement simples et qui étaient des corvées quand j’étais petit quand mon père me disait d’aller chercher ça. Je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ressemblent à rien pour la plupart des gens. Des regrets ? Non, pas des regrets, une fatalité. C’est un constat ».

« J’ai perdu la spontanéité, la spontanéité de l’être humain »