PSG : Luis Enrique prépare plusieurs surprises ?

Arnaud De Kanel

Quelques joueurs après avoir remporté le Trophée des Champions, le PSG part en quête d'un nouveau trophée. Les hommes de Luis Enrique affronteront Revel (R1) ce dimanche en Coupe de France et les absents sont nombreux. Le coach espagnol a notamment dû faire appel à plusieurs U19 pour réaliser la séance d'entraînement.

Le PSG continue sa moisson de titres et reste sur une belle victoire face à Toulouse (2-0) lors du Trophée des Champions. Les Parisiens vont de nouveau être confrontés à des Haut-Garonnais puisqu'ils seront opposés à Revel, une petite ville située à quelques encablures de Toulouse, dimanche en Coupe de France.

Plusieurs absents pour le PSG

Luis Enrique ne pourra pas compter sur un groupe au complet bien au contraire. Kang-In Lee et Achraf Hakimi sont avec leur sélection tandis que Milan Skriniar, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe sont blessés. Touché à la cheville, Warren Zaïre-Emery sera bien là et il pourrait même retrouver d'anciennes connaissances.

Les Titis à l'honneur ?