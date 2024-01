Mercato - ASSE : Un attaquant recale les Verts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs cet hiver, l'ASSE vient d'officialiser l'arrivée d'Irvin Cardona sous la forme d'un prêt en provenance d'Augsbourg. Ce n'est toutefois pas la première fois que l'attaquant est annoncée à Saint-Etienne. L'ancien Brestois révèle d'ailleurs avoir recalé l'ASSE une première fois afin de rejoindre l'Allemagne.

Après une première partie de saison en demi teinte, l'ASSE espère inverser la tendance en 2024 et retrouver la Ligue 1. Cela passera probablement par un mercato d'hiver animé, comme la saison dernière. Et c'est déjà bien parti puisque les Verts ont obtenu le prêt sans option d'achat d'Irvin Cardona. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le club du Forez essaie de recruter l'ancien brestois comme il le raconte lors de sa présentation officielle.

Cardona a d'abord recalé l'ASSE

« J’ai été en contact avec le club il y a un an. J’avais été très intéressé par le projet, mais entre temps, j’ai eu une belle proposition en Allemagne. J’ai fait le choix d’aller là-bas. C’est vrai que j’ai eu des difficultés à jouer. Parfois, dans le foot, il y a des moments un peu plus difficiles. Mais j’ai eu la chance d’être recontacté cet hiver par l’ASSE. Entre ce nouveau contact, le coach que je connais bien et qui vient d’arriver, ça a été un choix évident », révèle le nouvel attaquant des Verts en conférence de presse, avant d'annoncer la couleur pour la seconde partie de saison.

«J’ai cette envie de marquer, de jouer»