Mercato - PSG : Une folie est réclamée pour Mbappé, vers une grosse surprise ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé devrait prochainement annoncé son choix entre une prolongation au PSG ou un départ libre. Si la seconde option l'emporte, le Real Madrid fera figure de grands favoris, mais d'autres clubs seront évidemment à l'affût, à l'image de Liverpool. D'ailleurs, pour l'ancien Reds Gary McAllister, le club entraîné par Jürgen Klopp doit absolument se positionner sur Kylian Mbappé.

Le feuilleton Mbappé est relancé. Alors que l'attaquant du PSG, dont le contrat prend fin en juin prochain, a annoncé qu'il n'avait pas encore fait son choix, deux principales options se dégagent à savoir une prolongation ou un départ libre vers le Real Madrid. Néanmoins, une troisième hypothèse circule, celle de signer à Liverpool. Et pour Gary McAllister, les Reds doivent absolument saisir leur chance dans ce dossier.

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a pris une grande décision https://t.co/MZAFeuG9DV pic.twitter.com/w2109mX3qX — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Liverpool va se lancer pour Mbappé ?

« Je pense que des clubs comme Liverpool devraient toujours être présents lorsqu'une superstar mondiale comme Kylian Mbappé devient disponible. S'il y a une opportunité, et si le contrat de Mbappe est en ligne avec les budgets et la façon dont le club est géré, alors Liverpool devrait être intéressé en ce qui me concerne. Nous verrons ce qui se passera au niveau du style. Le style de Jürgen Klopp est offensif et frontal, et il conviendrait à Mbappé », lance l'ex-joueur de Liverpool pour Boylesports , avant d'en rajouter une couche.

«Je ne vois pas pourquoi Liverpool ne pourrait pas obtenir Mbappé»