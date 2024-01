Mercato - PSG : La fausse joie à 115M€

Thibault Morlain

Après Lucas Beraldo, le PSG n'en aurait pas terminé avec son mercato. Cet hiver, le club de la capitale était censé annoncer l'arrivée de Gabriel Moscardo. Toutefois, la blessure du milieu de terrain au pied chamboule quelque peu les plans. Le PSG pourrait alors recruter un autre joueur dans ce secteur et ces dernières heures, ça s'est enflammé pour un dossier à 115M€.

A la recherche d'un milieu de terrain cet hiver, le PSG pourrait frapper fort. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ESPN Brésil . Ce jeudi, il a ainsi été révélé que le club de la capitale avait fait de Bruno Guimaraes sa priorité. De quoi enthousiasmer les fans du PSG au plus haut point, clamant qu'il ne fallait pas hésiter à lâcher les 115M€ de clause libératoire du Brésilien de Newcastle.



Bruno Guimaraes pas dans les plans du PSG ?

Cependant, cet engouement a vite été calmé. En effet, rapidement, un démenti est tombé à propos d'une arrivée de Bruno Guimaraes au PSG. Sur ses réseaux sociaux, Abdellah Boulma a assuré que le milieu de terrain de Newcastle n'était pas ciblé.

« Nous voulons garder nos meilleurs joueurs »