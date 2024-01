Mercato - PSG : Le Qatar obligé de faire une folie à 115M€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de renfort pour son milieu de terrain, le PSG aurait fait de Bruno Guimarães sa priorité absolue du mercato hivernal. Sauf que Newcastle n'est pas disposé à laisser filer son joueur brésilien aussi facilement, et le Qatar n'aura d'autre choix que de payer le montant de sa clause libératoire (115M€) s'il souhaite vraiment recruter Guimarães.

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris, en 2011, le club de la capitale a été habitué aux grandes opérations onéreuses sur le marché des transferts comme Neymar (222M€), Kylian Mbappé (180M€) ou encore Randal Kolo Muani (90M€). Et à en croire les dernières révélations d' ESPN Brazil , le Qatar pourrait encore payer un transfert XXL cet hiver pour le PSG, puisque Bruno Guimarães (26 ans) serait la grande priorité de Luis Enrique qui souhaite du renfort au milieu de terrain.

Mercato - PSG : Un transfert surprise bouclé pour cet hiver ? https://t.co/AjeZSalnSD pic.twitter.com/P5UmLxmoXT — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

« S’il y a des opportunités, allons-y »

Interrogé cette semaine sur le mercato et la signature tant attendue d'une nouveau milieu de terrain, l'entraîneur du PSG avait ouvert la porte : « Comme entraîneur, je suis comme tous les autres coaches. Si je peux avoir plusieurs joueurs à chaque poste, je serais ravi. Comme toujours, on va être attentif à ce qui se passe au mercato, mais pas qu’au milieu. C’est un marché compliqué, mais s’il y a des opportunités, alors allons-y », a confié Luis Enrique. Bruno Guimarães apparait donc comme le profil idéal pour le PSG, mais il y a un problème...

Le PSG obligé de payer sa clause ?