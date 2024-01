Mercato - OM : Transfert avorté, il a refusé d'aller à Marseille

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM a été très actif dans le sens des arrivées. Grâce à Pablo Longoria, le club phocéen a bouclé de nombreuses arrivées et ce dans tous les secteurs. Pourtant, il y a eu certains échecs pour l'OM. A Marseille, on n'aurait visiblement pas eu tout ce qu'on voulait et voilà qu'un transfert avorté a été dévoilé au grand public.

Il y a eu du mouvement à l'OM durant l'intersaison. En effet, plusieurs recrues ont rejoint l'effectif qui était alors celui de Marcelino. Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia est notamment venu épauler Jordan Veretout ou encore Valentin Rongier. Mais voilà que Pablo Longoria avait d'autres plans dans ce secteur de jeu...

Le transfert à l'OM tombe à l'eau

Au milieu de terrain, l'OM aurait ainsi pu également accueillir un certain Renato Tapia. A 28 ans, le Péruvien évolue aujourd'hui au Celta Vigo et comme révélé par ESPN , le club basé en Galice avait trouvé un accord avec l'OM pour ce transfert. Problème, Tapia s'est opposé à son départ.

Tapia va prolonger au Celta Vigo ?

Le Péruvien est donc toujours aujourd'hui au Celta Vigo où il pourrait d'ailleurs continuer son aventure pendant un moment. En effet, alors que Renato Tapia est dans sa dernière année de contrat, il est question d'une prolongation pour le joueur de Rafael Benitez.