Mercato - PSG : Un grand bluff est dénoncé pour l’avenir de Mbappé

Alexis Brunet

Dans moins de six mois Kylian Mbappé va peut-être quitter le PSG. Pour le moment cela en prend le chemin car ce dernier n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale. Le Real Madrid est le principal prétendant de l'attaquant français, mais d'autres écuries sont aussi sur le dossier, bien qu'elles disent le contraire en public.

Le PSG s'active pour son mercato hivernal, mais c'est surtout cet été que le club de la capitale pourrait recruter du très lourd. En effet, il est possible qu'à la fin de la saison le champion de France soit dans l'obligation de remplacer Kylian Mbappé. Le champion du monde est en fin de contrat et il n'a toujours pas prolongé.

Madrid est favori

Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et il est toujours suivi avec attention. Comme chaque année le Real Madrid est là et souhaite ardemment recruter l'attaquant français. La Casa Blanca pourrait donc empocher le pactole l'été prochain, en cas d'arrivée libre de l'ancien joueur de l'AS Monaco.

D'autres courtisans sont toujours là