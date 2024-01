Mercato - PSG : Une folie à 115M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la blessure de Gabriel Moscardo, qui retarde sa signature au PSG de quelques mois, le club de la capitale s'est mis en quête d'un nouveau milieu de terrain pour le mercato d'hiver. Dans cette optique, la presse brésilienne a lâché une petite bombe en annonçant que la priorité de Luis Campos était de recruter Bruno Guimarães dont la clause libératoire est fixée à 115M€. Mais le PSG doit-il faire cette folie ?

Le mercato d'hiver du PSG est déjà chamboulé. En effet, entre l'opération de Gabriel Moscardo, qui retarde sa signature de quelques mois, et la grave blessure de Milan Skriniar, les plans parisiens ont évolué pour le mois de janvier. Désormais, le club de la capitale espère recruter deux joueurs supplémentaires, en plus de Lucas Beraldo. Un milieu de terrain et un défenseur central seront visés. D'ailleurs, Luis Enrique ne cache pas que des renforts seraient les bienvenus.

Luis Enrique réclame des renforts

« En tant qu’entraîneur, je suis comme les autres. Si je peux avoir plusieurs joueurs à chaque poste, je suis évidemment ravi. J’adore avoir des bons joueurs à ma disposition. Comme toujours, nous serons attentifs à ce qu’il se passe sur le mercato mais pas seulement au milieu. Le mercato d’hiver est un mercato compliqué mais s’il y a des opportunités qui peuvent améliorer l’équipe, alors, allons-y », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse mardi, avant d'en rajouter une couche après la victoire contre Toulouse lors du Trophée des Champions (2-0). « Il faut avoir l’esprit ouvert (il se répète). Si c’est un joueur qui peut améliorer notre équipe, pourquoi pas. Bien sûr », ajoutait Luis Enrique au micro de Prime Vidéo .

Bruno Guimarães la priorité du PSG ?