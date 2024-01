Mercato - OM : La mise au point de Gattuso sur son avenir

Thibault Morlain

Marcelino parti en cours de saison, l’OM est allé chercher Gennaro Gattuso. L’Italien a donc posé ses valises à Marseille pour occuper le poste d’entraîneur, signant un contrat jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une année en option en cas de Top 4. L’avenir de Gattuso à l’OM est donc loin d’être assuré et le principal intéressé a fait le point sur le sujet.

Passé par le banc du Milan AC, de Naples ou encore de Valence, Gennaro Gattuso officie désormais en Ligue 1. En effet, l’Italien a rejoint l’OM suite au départ de Marcelino. Bénéficiant de la confiance de Pablo Longoria, l’entraîneur de 45 ans a ainsi signé son contrat avec le club phocéen. Cet engagement court jusqu’à la fin de la saison, mais Gattuso pourrait prolonger d’un an s’il parvient à hisser l’OM dans le Top 4 de la Ligue 1 à l’issue de cet exercice.

Gattuso dénonce un gros problème à l'OM https://t.co/F4akYI3ncb pic.twitter.com/bVirXzHg66 — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

« Je ne pense pas à ça »

Quid alors de l’avenir de Gennaro Gattuso à l’OM ? Interrogé sur sa situation contractuelle, l’entraîneur du club phocéen a alors fait savoir ce samedi à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe : « Je ne pense pas à ça. Moi, je ferai tout pour gagner le plus de matches possibles, dans toutes les compétitions. Après, je signerai peut-être dans un mois, dans deux mois, qui sait ? L'important est ailleurs ».

« Il faut que l'on soit européen »