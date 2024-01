Mercato - PSG : Une offre va partir pour ce buteur ?

Pierrick Levallet

L'été dernier, le PSG a tenté sa chance pour Victor Osimhen. Mais Naples, intransigeant dans les négociations, a fini par conserver le Nigérian. Le club de la capitale serait cependant toujours intéressé par les services du buteur de 25 ans. Toutefois, la formation parisienne ne serait pas seule pour l'ancien du LOSC.

Malgré les transferts de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le PSG ne serait pas satisfait et voudrait encore recruter en attaque. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que la formation parisienne avait tenté de faire venir Victor Osimhen l’été dernier, en vain. Naples s’est montré intransigeant dans les négociations et a fini par conserver l’ancien du LOSC.

Le PSG pousse toujours pour Osimhen

Le PSG n’aurait cependant pas lâché l’affaire dans ce dossier. Le club de la capitale aurait toujours Victor Osimhen dans son viseur. Un transfert cet hiver semble néanmoins peu probable, Naples ne souhaitant pas le voir partir en cours de saison. De plus, le pensionnaire de la Ligue 1 ne serait pas le seul à convoiter la star des Azzurri .

Chelsea est encore de la partie