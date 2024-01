Mercato - PSG : Mbappé a vendu la mèche pour son transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a profité de sa présence en zone mixte ce mercredi soir pour se prononcer sur son avenir incertain au PSG. Le joueur de 25 ans assure qu'il n'a pas encore choisi son prochain club, mais certains indices auraient été semés. Journalistes, Damien Degorre et Vincent Duluc ont analysé ses paroles et sont arrivés à la même conclusion.

« Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire » . Après la victoire au Trophée des champions face à Toulouse, Kylian Mbappé s'est présenté en zone mixte pour se prononcer sur son avenir. Mais pas sûr que cela suffise à réduire les rumeurs concernant son futur au PSG.

Mercato - PSG : Un indice est lâché pour le futur club de Mbappé https://t.co/kRLBeEJFrl pic.twitter.com/7QSoqK5rU6 — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

« Il sème des petits cailloux »

Le feuilleton devrait se poursuivre tant qu'il n'aura pas dévoiler sa prochaine destination. Mais pour Damien Degorre, Mbappé prépare le terrain à son départ. « J’ai le sentiment que contrairement à deux ans plus tôt, il est train de dire qu’il donne tout pour le club, mais que le PSG ne sera pas lésé si je pars. Donc il émet implicitement l’idée d’un départ. C’est mon interprétation, mais il sème des petits cailloux. Il ouvre une porte » a lâché Damien Degorre.

Mbappé prépare le terrain ?