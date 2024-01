Mercato - Real Madrid : Benzema s’en va, il est dégouté

La rédaction

L'été dernier, Karim Benzema prenait une décision radicale. Agé alors de 36 ans, l'ancien international français prenait la décision de quitter le Real Madrid et de rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais à Al-Ittihad, le joueur est loin de son meilleur niveau. De quoi donner des regrets à Jean-Michel Larqué, qui imaginait une autre sortie pour le Ballon d'Or 2022.

Karim Benzema imaginait clôturer sa longue carrière sans pression en Arabie Saoudite. Sauf que le joueur français a atterri chez le tenant du titre, Al-Ittihad. Et cette saison, le club est à la traîne. Les supporters ont identifié le coupable : Benzema, qui est la tête d'affiche de la formation. Critiqué, l'attaquant de 37 ans a pris ses distances avec l'actualité de son équipe, notamment pour soigner une blessure au pied, mais aussi pour échapper aux critiques. La saison risque d'être longue pour Benzema, qui pourrait terminer sa carrière sur un échec.

L’Arabie Saoudite reçoit un message, la vente de l’OM relancée ? https://t.co/VZMJqxuIv1 pic.twitter.com/AVOh4DXj4u — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

« J’ai des regrets »

La fin de carrière de Benzema laisse un sentiment de gâchis à Jean-Michel Larqué. « J’ai des regrets. Bien sûr, chacun fait ce qu’il veut, mais réussir sa sortie est important. Je me souviens qu’il avait émis le souhait un jour de finir sa carrière au Real Madrid. Il en a eu l’occasion. Il aurait pu arrêter en sortant par la grande porte, après avoir apporté plusieurs titres et obtenu le Ballon d’or. Il s’est perdu en rejoignant un championnat un peu artificiel » a confié l'ancien de l'ASSE.

« Il rate sa sortie »