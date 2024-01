Mercato - OL : Il annonce déjà du lourd après son transfert

Alexis Brunet

L'OL sort d'une première partie de saison très compliquée, étant classé à la quinzième place en Ligue 1 aujourd'hui. Les partenaires d'Alexandre Lacazette comptent bien remonter la pente en 2024 et se maintenir dans l'élite. Pour y arriver, ils seront aidés d'Adryelson, qui a débarqué en provenance de Botafogo cet hiver. Le Brésilien est déterminé à marquer l'histoire du club.

Elle est loin l'époque où l'OL régnait sans partage en France. Depuis quelque temps, Lyon a de plus en plus de mal et cela se confirme depuis le début de la saison. Les coéquipiers de Corentin Tolisso rencontrent de grandes difficultés en championnat et ils ne sont que quinzièmes, à seulement deux points de la zone de relégation.

Adryelson et Perri ont débarqué à l'OL

Pour essayer de se maintenir dans l'élite, l'OL a décidé de mettre les bouchées doubles lors du mercato hivernal. Le club de John Textor a choisi de commencer par recruter derrière, en recrutant le défenseur central Adryelson et le gardien de but Lucas Perri.

Mercato - OL : Le boss a dégainé pour ce transfert https://t.co/EoqbcLyjBe pic.twitter.com/uG46ohedxx — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Adryelson veut gagner des trophées