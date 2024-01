Mercato - OL : Il débarque à Lyon et hallucine

Alexis Brunet

L'OL s'active en cette période de mercato afin d'éviter une descente en Ligue 2. Le club de John Textor a récemment annoncé l'arrivée du défenseur central Adryelson et du gardien Lucas Perri, tous les deux arrivés de Botafogo. Le premier a d'ailleurs livré ses premiers mots en tant que joueur lyonnais, et il a déclaré avoir halluciné quand il a reçu l'offre de l'OL.

Le mercato hivernal a récemment ouvert ses portes et les clubs de Ligue 1 s'activent pour renforcer leur effectif. Mais il y a une équipe qui pourrait se montrer plus active que les autres : l'OL. Les Lyonnais ont réalisé une première partie de saison calamiteuse, et ils ont réussi à se sortir de la zone rouge juste avant la trêve hivernale. Les Gones sont actuellement quinzièmes du championnat.

Lyon a bouclé deux arrivées

L'OL va donc devoir se renforcer cet hiver pour éviter une descente en Ligue 2. En ce sens, John Textor a fait jouer ses contacts. L'Américain, qui est aussi actionnaire du club de Botafogo au Brésil, a fait venir à Lyon deux joueurs de la formation auriverde. Le défenseur central Adryelson et le gardien Lucas Perri ont débarqué en France ce vendredi. Ils se sont engagés jusqu'en 2028 avec l'OL.

«Je n’arrivais pas à y croire»