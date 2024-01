Mercato - PSG : «Tout a changé» après le transfert de Messi

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le PSG pour rejoindre la MLS du côté de l'Inter Miami. Actuel pensionnaire du Chicago Fire FC, Arnaud Souquet s'est livré sur le transfert de la Pulga. Selon l'ancien joueur de l'OGC Nice, du LOSC et du Montpellier HSC, l'arrivée de Lionel Messi aux Etats-Unis a tout changé.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami l'été dernier. Alors qu'il évolue également en MLS, du côté du Chicago Fire FC, Arnaud Souquet a expliqué à quel point la Pulga avait bouleversé le championnat.

Mercato - PSG : Une offre XXL se prépare pour Mbappé https://t.co/iNZ6hT7VFb pic.twitter.com/SDdFVmsX96 — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

«C’est le jour et la nuit depuis que Messi est arrivé»

« L'arrivée de Lionel Messi cet été a forcément renforcé la visibilité de la MLS. Vous êtes sur place, comment avez-vous pu constater cela ? Tout a changé. Aujourd’hui, on parle beaucoup plus de MLS. Il y a plus de spectateurs, les droits TV ont explosé. C’est le jour et la nuit depuis que Messi est arrivé. Avant cela, je n’ai vraiment pas le souvenir d’un suivi régulier de la MLS en France. L’objectif de Miami, c’est d’aller chercher un titre et s’ils le font, la MLS y gagnera encore plus en visibilité. En plus, je pense que sa venue pourrait contraindre certains propriétaires d’aller chercher un joueur du même niveau pour rivaliser » , a confié Arnaud Souquet lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.

«C’était l’ébullition, même s’il était blessé»