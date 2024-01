Mercato : Zidane en pleine galère, il est prêt à porter le coup fatal

Axel Cornic

Toujours sans club, Zinédine Zidane commence à s’impatienter et les options deviennent de moins en moins nombreuses. Et ça pourrait continuer, puisqu’après celles de l’équipe de France et du Real Madrid, ce sont les portes de la Juventus qui pourraient se referme au nez de l’entraineur aux trois Ligues des Champions.

Tout le monde se demande quelle sera la prochaine étape de la carrière de Zinédine Zidane. Mais l’attente commence à être très longue ! Voilà plus de deux ans et demi que le Français a quitté son poste au Real Madrid et s’il a été lié à plusieurs clubs, notamment au PSG comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il n’a toujours pas de banc.

Le Real Madrid garde Ancelotti

Un nouveau coup dur est arrivé tout récemment, puisque certains pensaient que Zidane allait pouvoir faire un énième retour au Real Madrid. Or, les Madrilènes ont décidé de faire confiance à Carlo Ancelotti et ont donc décidé de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026.

Allegri pourrait prolonger à la Juventus