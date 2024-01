Mercato - PSG : Mbappé doit trancher, le compte à rebours est lancé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, Kylian Mbappé a pris la parole pour discuter de son avenir, lui dont le bail avec le PSG expire à l’issue de la saison. Le suspense est total alors que l’international français a assuré ne pas avoir pris sa décision. De leur côté, le PSG et le Real Madrid se retrouvent de nouveau à la lutte, avec un dénouement qui pourrait vite intervenir.

« Je n’ai pas pris ma décision ». Interrogé en zone mixte mercredi après la victoire du PSG au Trophée des Champions contre Toulouse (2-0), Kylian Mbappé a eu l’occasion de faire le point sur sa situation, alors que son contrat expire à l’issue de la saison. Depuis le 1er janvier, l’international français est libre de discuter et s’engager avec le club de son choix, de quoi forcément alimenter les rumeurs. Mais pour l’heure, rien n’est décidé et il faudra s’armer de patience pour connaître l’issue du dossier comme l’a indiqué le journaliste Fabrizio Romano, précisant toutefois que le Real Madrid risque d'être pressé.

« Le Real Madrid n'attendra pas éternellement »

« C'est toujours la même chose pour Mbappé. Quand il décidera de son avenir, nous le ferons savoir, a indiqué Fabrizio Romano sur le site CaughtOffside. Nous avons passé des années à commenter les rumeurs, mais rien ne s'est passé. Mbappé veut prendre son temps avec sa mère et ses avocats pour prendre la meilleure décision. Le Real Madrid travaille toujours sur le dossier en coulisses, mais il est certain qu'il n'attendra pas éternellement, comme cela s'est produit il y a deux ans... Donc le timing sera aussi important, c'est certain. Nous allons voir ce qui va se passer parce que le PSG va continuer à insister sur une prolongation de contrat. »

Un premier accord déjà trouvé entre Mbappé et le PSG