Mercato - OM : Il signe à Marseille, c'est le choc

Sans entraîneur à la suite du départ de Marcelino en septembre dernier, l’OM a finalement décidé de nommer Gennaro Gattuso, libre depuis son départ de Valence. Cela fait presque quatre mois que l’Italien est arrivé à Marseille, où il a été surpris par la ferveur et l’engouement des supporters pour le club.

Après être passé sur les bancs de l’AC Milan, de Naples et enfin de Valence, entre juillet 2022 et janvier 2023, Gennaro Gattuso a découvert un nouveau championnat. Le technicien italien de 45 ans est arrivé en Ligue 1, où il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’OM. Il y a remplacé Marcelino, démissionnaire le 20 septembre dernier, après avoir été en discussion avec l’OL pour prendre la suite de Laurent Blanc.

« La passion autour du club, comme une religion »

Cela fait presque quatre mois que Gennaro Gattuso est devenu l’entraîneur de l’OM et qu’il a donc posé ses valises à Marseille. Une ville au sein de laquelle le champion du monde 2006 se sent bien et où il a été surpris par la ferveur des supporters pour le club. Notamment lors de la reprise de l’entraînement au Stade Vélodrome la semaine dernière, où 20 000 personnes étaient rassemblées pour y assister : « Des choses qui m’ont surpris à l’OM ? La passion autour du club, comme une religion. La semaine dernière, on a ouvert le stade pour la reprise, ils étaient 20 000 . »

« C'est extraordinaire, ce sentiment d'appartenance »