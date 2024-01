Mercato - OM : Marseille justifie l'échec de ce transfert

Axel Cornic

A la recherche d’un milieu de terrain, Pablo Longoria pensait pouvoir une nouvelle fois trouver son bonheur en Serie A, avec Lucien Agoumé. Mais finalement, le joueur de l’Inter ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato hivernal, puisqu’il serait sur le point de s’engager pour un prêt avec option d’achat au FC Séville.

Le mercato hivernal a débuté et l’OM cherche une occasion pour satisfaire Gennaro Gattuso. Ce dernier a en effet annoncé vouloir au moins un renfort en cette fenêtre de transfert et cela concerne un secteur bien particulier.

Gattuso veut un milieu

« Je vais être honnête avec vous : aujourd'hui, nous avons numériquement besoin d'un milieu de terrain » a déclaré le coach de l’OM, lors de la conférence de presse de ce vendredi. « Défenseur, attaquant... On peut gérer et changer les postes mais si on a un problème (blessure, suspension), on sera en difficulté numériquement ».

Ça ne devrait pas être Lucien Agoumé