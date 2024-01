Mercato - PSG : Un crack de Luis Enrique se fait recaler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé depuis le début de saison, Cher Ndour pourrait être prêté afin de retrouver du temps de jeu. Dans cette optique, le jeune milieu de terrain du PSG semblait pouvoir profiter des bonnes relations entre QSI et Braga, où le fonds d'investissement qatari est actionnaire minoritaire. Mais le club portugais ne serait finalement pas intéressé pour l'Italien.

Présenté comme un grand espoir du football italien, Cher Ndour s'est engagé cet été avec le PSG alors que son contrat à Benfica avait pris fin. Néanmoins, le milieu de terrain italien peine à trouver sa place à Paris comme en témoigne son temps de jeu famélique depuis le début de saison avec seulement 25 minutes disputées au total.

Ndour pourrait être prêté par le PSG

Ainsi, le PSG envisagerait de prêter Cher Ndour cet hiver afin qu'il retrouver du temps de jeu et revienne plus fort l'été prochain. Il faut dire que le jeune italien, qui a déjà du mal à se faire une place dans l'effectif actuel, pourrait voir débarquer un nouveau concurrent à son poste durant le mois de janvier puisque le PSG cherche un nouveau milieu de terrain.

Braga pas intéressé par Ndour ?