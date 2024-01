Mercato - OM : Une recrue reçoit un improbable soutien !

Thomas Bourseau

Onze ans après son départ de l’OM et de l’hexagone pour le Sénégal et l’Angleterre, Iliman Ndiaye a effectué son grand retour à l’Olympique de Marseille l’été dernier, mais peine à prouver ses qualités et à justifier les 17M€ investis. Giannelli Imbula lui a fait passer un message.

Iliman Ndiaye a effectué une pige à l’OM au début des années 2010 dans le cadre de sa formation. Mais c’est en Angleterre qu’il a bouclé son processus de formation. L’international sénégalais a même fait ses premiers pas professionnels de l’autre côté de la Manche à Sheffield United.

Ndiaye ne réalise pas des débuts canons à l’OM

L’ailier de 23 ans a été transféré à l’OM à la dernière intersaison contre un chèque de 17M€ environ. Mais en l’espace de 23 matchs disputés avec le club phocéen, le réalisme d’Iliman Ndiaye ne saute pas aux yeux, lui qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. Trop de pression pour Ndiaye à l’OM qui a lui-même récemment confié avoir signé pour le « club de ses rêves » ?

«Force à lui parce que Marseille c’est une grosse pression»