Mercato - OM : Des départs à Marseille ? Gattuso vend la mèche

Hugo Chirossel

Si l'OM est à la recherche de renforts lors de cette période de mercato hivernal, il pourrait également y avoir du mouvement dans le sens des départs. Présent en conférence de presse ce vendredi, avant la rencontre face à Thionville dimanche en coupe de France, Gennaro Gattuso a laissé entendre que plusieurs joueurs pourraient partir, même des éléments importants.

Encore une fois, le mercato s’annonce animé à Marseille. Gennaro Gattuso a identifié ses besoins et les profils qu’il souhaitait voir arriver à l’OM cet hiver : un latéral gauche, un milieu de terrain, ainsi qu’un ailier. Mais si des joueurs arrivent, des départs seront également à prévoir.

Mercato - OM : La décision est prise pour ce transfert record à Marseille https://t.co/ztHXxySCPN pic.twitter.com/yrHcsROkrN — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

«Je n'aime pas gérer autant de joueurs»

« Après cinq ou six matchs, quand les joueurs reviendront de la CAN, nous aurons un effectif de 28 ou 29 joueurs. Si on ne fait aucune vente, on risque d'avoir cet effectif et je n'aime pas gérer autant de joueurs », a déclaré Gennaro Gattuso ce vendredi en conférence de presse.

«S'il y a des joueurs importants qui veulent bouger»